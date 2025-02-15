Паолини и Эррани стали победительницами турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде
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Дуэт итальянских теннисисток Жасмин Паолини и Сары Эррани стал выиграл турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В финале они обыграли пару китайской спортсменки Цзян Синьюй и Фанг-Се Ву из Китайского Тайбэя со счётом 7:5, 7:6 (12:10).
Доха — парный разряд (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 15:40 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 12
|
|6 10
Цзян Синьюй
Фанг-Се Ву
Ц. Синьюй Ф. Ву
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках дуэт Паолини/Эррани ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету пары Синьюй/Ву один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Напомним, в полуфинале соревнований Жасмин Паолини и Сара Эррани обошли российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
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