Паолини и Эррани стали победительницами турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде

Дуэт итальянских теннисисток Жасмин Паолини и Сары Эррани стал выиграл турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В финале они обыграли пару китайской спортсменки Цзян Синьюй и Фанг-Се Ву из Китайского Тайбэя со счётом 7:5, 7:6 (12:10).

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках дуэт Паолини/Эррани ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету пары Синьюй/Ву один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Напомним, в полуфинале соревнований Жасмин Паолини и Сара Эррани обошли российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.