Бинаги — о дисквалификации Синнера: впервые постыдная несправедливость радует нас

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Впервые постыдная несправедливость радует нас, потому что наша первая мысль — об игроке, который видит, как заканчивается кошмар. Это соглашение между двумя сторонами подтверждает невиновность Янника и позволяет ему спокойно планировать своё будущее в преддверии возвращения на турнир в Риме, где вся Италия встретит его так, как он того заслуживает. Остается сожалеть, что ему пришлось провести столько времени, неся этот груз. Это, возможно, будет последней большой ошибкой ВАДА, которое, как мы знаем, уже решило изменить правила, вынудившие Янника согласиться на компромисс, который, даже если он не признаёт никакой его ответственности, является действительно несправедливым», — приводит слова Бинаги Sport Mediaset.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.