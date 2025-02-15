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«Пришло время перемен». PTPA отреагировала на дисквалификацию Янника Синнера

«Пришло время перемен». PTPA отреагировала на дисквалификацию Янника Синнера
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Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) выступила с заявлением после дисквалификации первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Независимо от того, за кого вы болеете, теперь ясно несколько вещей. «Система» — это не система. Это клуб. Предполагаемая свобода действий в каждом конкретном случае на самом деле является лишь прикрытием для заказных сделок, несправедливого отношения и непоследовательных решений.

Дело не только в разных результатах для разных игроков. Это отсутствие прозрачности. Отсутствие процесса. Отсутствие последовательности. Отсутствие доверия к алфавитному супу агентств, которым поручено регулировать наши виды спорта и спортсменов. Отсутствие обязательств со стороны ATP, WTA, «Больших шлемов», ITIA и ВАДА по реформированию и созданию справедливой и прозрачной системы в будущем.

Такая предвзятость неприемлема для всех спортсменов и свидетельствует о глубоком неуважении к каждому виду спорта и его болельщикам. Пришло время перемен. И мы изменим это», — написано в заявлении организации.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.

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