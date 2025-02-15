Лиам Броэди — о деле Синнера: не думал, что можно достичь соглашения о запрете на допинг

Британский теннисист Лиам Броэди отреагировал на соглашение между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Не думал, что можно достичь соглашения о запрете на допинг… Интересно. Полагаю, это было во времена Открытого чемпионата Франции?» — написал Броэди в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.