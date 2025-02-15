«Он не делал ничего, чтобы улучшить результаты». Лопес — о словах Вавринки о деле Синнера

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал слова трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки о решении по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Я понимаю Стэна. Совершенно ясно, что он не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты, это доказано. Он берёт на себя всю ответственность за чужую ошибку и, соответственно, три месяца дисквалификации. Более длительная дисквалификация сделала бы спорт чище? Я так не думаю», — написал Лопес в комментариях к посту Вавринки в социальных сетях.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.