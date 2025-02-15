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Ник Кирьос оставил послание будущему поколению теннисистов после бана Янника Синнера

Ник Кирьос оставил послание будущему поколению теннисистов после бана Янника Синнера
Ник Кирьос
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос вновь прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил. Он оставил послание тем, кто через некоторое время будет заниматься теннисом.

«Будущему поколению теннисистов. После сегодняшнего дня вы можете принимать допинг просто «не подозревая об этом»… Сдайте положительный тест, пройдите через все расследования, а потом довольствуйтесь удобным трёхмесячным баном, не лишаясь денег и титулов и продолжая играть дальше.

Печальный день для меня — человека, который занимается этим видом спорта с семи лет. Я боролся то с одной травмой, то с другой и отдавал теннису все свои силы. Молюсь, чтобы дети, которые занимаются этим спортом, делали это правильно», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 15 февраля, стало известно, что Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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