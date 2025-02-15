Аманда Анисимова стала победительницей турнира WTA-1000 в Дохе, обыграв Остапенко
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41-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3.
Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Анисимова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Остапенко три эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Напомним, в полуфинале турнира Аманда Анисимова обыграла 26-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:3.
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