Анисимова — самая низкорейтинговая теннисистка, выигравшая турнир в Дохе с 2001 года

41-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала самой низкорейтинговой спортсменкой, выигравшей турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар) с момента его открытия в 2001 году. В финале турнира в Дохе Анисимова обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3.

Американка взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее Анисимова становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019. Аманда также стала второй американкой, кто одержал победу в Дохе.

Соревнования в Дохе (Катар) проходили с 9 по 15 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 3 664 963.