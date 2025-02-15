Анисимова — самая низкорейтинговая теннисистка, выигравшая турнир в Дохе с 2001 года
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41-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала самой низкорейтинговой спортсменкой, выигравшей турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар) с момента его открытия в 2001 году. В финале турнира в Дохе Анисимова обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3.
Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Американка взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее Анисимова становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019. Аманда также стала второй американкой, кто одержал победу в Дохе.
Соревнования в Дохе (Катар) проходили с 9 по 15 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 3 664 963.
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