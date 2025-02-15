Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — самая низкорейтинговая теннисистка, выигравшая турнир в Дохе с 2001 года

Анисимова — самая низкорейтинговая теннисистка, выигравшая турнир в Дохе с 2001 года
Комментарии

41-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала самой низкорейтинговой спортсменкой, выигравшей турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар) с момента его открытия в 2001 году. В финале турнира в Дохе Анисимова обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3.

Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Американка взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее Анисимова становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019. Аманда также стала второй американкой, кто одержал победу в Дохе.

Соревнования в Дохе (Катар) проходили с 9 по 15 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 3 664 963.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Аманда Анисимова — вторая американка после Селеш, кто выиграл турнир WTA-1000 в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android