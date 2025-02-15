Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе, где может встретиться с Медведевым
Поделиться
17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале он обыграл 62-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:4.
Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
62
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Умбер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Бергса пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
В финале Умбер встретится с победителем матча между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 96-м номером рейтинга из Сербии Хамадом Меджедовичем.
Напомним, Уго Умбер является действующим чемпионом турнира в Марселе.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:00
-
20:49
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:07
-
19:58
-
19:49
-
19:30
-
18:58
-
18:21
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:32
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:58
-
14:36
-
14:04
-
14:00
-
13:42
-
13:35
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:06
-
13:02
-
12:57
-
12:51