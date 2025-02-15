Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе, где может встретиться с Медведевым

17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале он обыграл 62-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Умбер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Бергса пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В финале Умбер встретится с победителем матча между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 96-м номером рейтинга из Сербии Хамадом Меджедовичем.

Напомним, Уго Умбер является действующим чемпионом турнира в Марселе.