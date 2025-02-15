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Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе, где может встретиться с Медведевым

Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе, где может встретиться с Медведевым
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17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале он обыграл 62-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:4.

Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 19:30 МСК
Зизу Бергс
62
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Уго Умбер
17
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Умбер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Бергса пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В финале Умбер встретится с победителем матча между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 96-м номером рейтинга из Сербии Хамадом Меджедовичем.

Напомним, Уго Умбер является действующим чемпионом турнира в Марселе.

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