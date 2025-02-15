Хачанов и Бублик на старте парного турнира ATP-500 в Дохе сыграют с Джоковичем и Вердаско

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде, который пройдёт с 17 по 22 февраля. В основной сетке соревнований выступит пара российского теннисиста Карена Хачанова и Александра Бублика из Казахстана. В первом круге соревнований они встретятся с дуэтом серба Новака Джоковича и испанца Фернандо Вердаско, который завершит профессиональную карьеру по итогам турнира.

Матч состоится во вторник, 18 февраля, не ранее 10:00 мск.

Ранее стало известно, что Новак Джокович будет тренироваться под руководством Вердаско во время турнира в Дохе (Катар).

Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.