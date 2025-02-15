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Хольгер Руне снялся с турнира АТР-500 в Рио-де-Жанейро

Хольгер Руне снялся с турнира АТР-500 в Рио-де-Жанейро
Хольгер Руне
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с турнира категории АТР-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В сетке соревнований его заменит лаки-лузер из Индии Сумит Нагал.

Ранее Руне во втором круге турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) проиграл 47-й ракетке мира Мариано Навоне со счётом 1:6, 6:7 (2:7). Поражение он объяснил слабостью организма после перенесённого гриппа. Спортсмен отметил, что после этого выделит время для полноценного отдыха.

Грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдёт с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.

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