Хольгер Руне снялся с турнира АТР-500 в Рио-де-Жанейро

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с турнира категории АТР-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В сетке соревнований его заменит лаки-лузер из Индии Сумит Нагал.

Ранее Руне во втором круге турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) проиграл 47-й ракетке мира Мариано Навоне со счётом 1:6, 6:7 (2:7). Поражение он объяснил слабостью организма после перенесённого гриппа. Спортсмен отметил, что после этого выделит время для полноценного отдыха.

Грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдёт с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.