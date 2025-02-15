«Однажды, надеюсь, подниму этот трофей». Остапенко — о поражении в финале в Дохе

37-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), поздравила 41-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову с победой. Матч Анисимовой и Остапенко завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы США.

«Поздравляю, Аманда. Ты играла потрясающе. Надеюсь, мы сможем сыграть еще много финалов. Очень надеюсь, что вернусь более сильной. Однажды, надеюсь, я подниму этот трофей», — сказала Остапенко в интервью на корте.

Анисимова взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее она становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019.