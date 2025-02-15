«Однажды, надеюсь, подниму этот трофей». Остапенко — о поражении в финале в Дохе
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37-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), поздравила 41-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову с победой. Матч Анисимовой и Остапенко завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы США.
Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Поздравляю, Аманда. Ты играла потрясающе. Надеюсь, мы сможем сыграть еще много финалов. Очень надеюсь, что вернусь более сильной. Однажды, надеюсь, я подниму этот трофей», — сказала Остапенко в интервью на корте.
Анисимова взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее она становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019.
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