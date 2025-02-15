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«Однажды, надеюсь, подниму этот трофей». Остапенко — о поражении в финале в Дохе

«Однажды, надеюсь, подниму этот трофей». Остапенко — о поражении в финале в Дохе
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37-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), поздравила 41-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову с победой. Матч Анисимовой и Остапенко завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы США.

Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Поздравляю, Аманда. Ты играла потрясающе. Надеюсь, мы сможем сыграть еще много финалов. Очень надеюсь, что вернусь более сильной. Однажды, надеюсь, я подниму этот трофей», — сказала Остапенко в интервью на корте.

Анисимова взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000. Ранее она становилась чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Мельбурне-2022 и WTA-250 в Боготе-2019.

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