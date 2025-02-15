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«Трёхмесячная дисквалификация — пощёчина всем спортсменам». Свищёв — о бане Синнера

«Трёхмесячная дисквалификация — пощёчина всем спортсменам». Свищёв — о бане Синнера
Янник Синнер
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера по делу о клостеболе. Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

«Кому-то можно всё, а кому-то нельзя. Двойные стандарты, к сожалению. Это ещё изменили решение, а изначально вообще простили за его смешные объяснения причин попадания в организм препарата, которые судьи почему-то приняли. Это, конечно, безобразие. Хотя наших спортсменов отстраняют на четыре года за те же препараты. Мы за справедливость и за чистый спорт. Наказание должно быть одинаковым для всех, независимо от его вида спорта, рейтинга и прочего. Наказываем всех — прощаем тоже всех.

Трёхмесячная дисквалификация — это пощёчина всем спортсменам, которые следят за развитием событий. И людям, которые уже отбывают дисквалификацию, и чистым спортсменам, которые не принимают запрещённые препараты. Три месяца — на море посидит, отдохнёт. Такие вещи странно выглядят», — приводит слова Свищёва Metaratings.

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