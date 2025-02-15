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Даниил Медведев — Хамад Меджедович: россиянин проиграл первый сет полуфинала в Марселе

Даниил Медведев — Хамад Меджедович: россиянин проиграл первый сет полуфинала в Марселе
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Сегодня, 15 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе проходит полуфинальный матч, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Сербии Хамад Меджедович, занимающий 96-ю строчку в рейтинге ATP. После первого сета счёт 6:3 в пользу сербского спортсмена. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хамад Меджедович.

Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		5
         
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Единственная встреча между Медведевым и Меджедовичем на турнирах ATP состоялась в прошлом году. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме победу одержал россиянин — 7:6, 2:6, 7:5.

Напомним, Медведев является победителем турнира в Марселе в 2021 году.

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