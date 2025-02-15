Стала известна сетка турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро, где сыграет Зверев

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 17 по 23 февраля. В основной сетке турнира не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В первом круге он встретится с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ.

Теннис. Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Матчи первого круга:

Александр Зверев (1, Германия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);

Лоренцо Музетти (2, Италия) — победитель квалификации (Q);

Алехандро Табило (3, Чили) — победитель квалификации (Q);

Франсиско Серундоло (4, Аргентина) — Юго Гастон (Франция);

Себастьян Баэс (5, Аргентина) — Сумит Нагал (Индия);

Николас Харри (6, Чили) — победитель квалификации (Q);

Педро Мартинес-Портеро (7, Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Томас Мартин Этчеверри (8, Аргентина) — Корентен Муте (Франция);

Александр Шевченко (Казахстан) - Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия).

Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.