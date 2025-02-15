Стала известна сетка турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро, где сыграет Зверев
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 17 по 23 февраля. В основной сетке турнира не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В первом круге он встретится с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ.
Теннис. Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Матчи первого круга:
- Александр Зверев (1, Германия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
- Лоренцо Музетти (2, Италия) — победитель квалификации (Q);
- Алехандро Табило (3, Чили) — победитель квалификации (Q);
- Франсиско Серундоло (4, Аргентина) — Юго Гастон (Франция);
- Себастьян Баэс (5, Аргентина) — Сумит Нагал (Индия);
- Николас Харри (6, Чили) — победитель квалификации (Q);
- Педро Мартинес-Портеро (7, Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- Томас Мартин Этчеверри (8, Аргентина) — Корентен Муте (Франция);
- Александр Шевченко (Казахстан) - Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия).
Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.
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