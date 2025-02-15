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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро, где сыграет Зверев

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро, где сыграет Зверев
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 17 по 23 февраля. В основной сетке турнира не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В первом круге он встретится с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ.

Теннис. Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Матчи первого круга:

  • Александр Зверев (1, Германия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
  • Лоренцо Музетти (2, Италия) — победитель квалификации (Q);
  • Алехандро Табило (3, Чили) — победитель квалификации (Q);
  • Франсиско Серундоло (4, Аргентина) — Юго Гастон (Франция);
  • Себастьян Баэс (5, Аргентина) — Сумит Нагал (Индия);
  • Николас Харри (6, Чили) — победитель квалификации (Q);
  • Педро Мартинес-Портеро (7, Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • Томас Мартин Этчеверри (8, Аргентина) — Корентен Муте (Франция);
  • Александр Шевченко (Казахстан) - Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия).

Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
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