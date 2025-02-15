Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Марселе, уступив Меджедовичу
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В 1/2 финала он уступил сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6.
Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Меджедовича шесть эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
В финале Хамад Меджедович встретится с действующим чемпионом соревнований 17-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.
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