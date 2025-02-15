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Серб Хамад Меджедович одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10

Серб Хамад Меджедович одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10
Хамад Меджедович
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Сербский теннисист 96-я ракетка мира Хамад Меджедович впервые в карьере обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. Сегодня, 15 февраля, в полуфинале турнира в Марселе (Франция) он оказался сильнее восьмой ракетки мира Даниила Медведева. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу серба.

Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Меджедович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Медведев выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В решающем матче соревнований категории АТР-250 Хамад Меджедович сразится с действующим чемпионом турнира французом Уго Умбером (17-й номер рейтинга).

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