Серб Хамад Меджедович одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10
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Сербский теннисист 96-я ракетка мира Хамад Меджедович впервые в карьере обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. Сегодня, 15 февраля, в полуфинале турнира в Марселе (Франция) он оказался сильнее восьмой ракетки мира Даниила Медведева. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу серба.
Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Меджедович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Медведев выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В решающем матче соревнований категории АТР-250 Хамад Меджедович сразится с действующим чемпионом турнира французом Уго Умбером (17-й номер рейтинга).
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