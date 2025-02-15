Серб Хамад Меджедович одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10

Сербский теннисист 96-я ракетка мира Хамад Меджедович впервые в карьере обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. Сегодня, 15 февраля, в полуфинале турнира в Марселе (Франция) он оказался сильнее восьмой ракетки мира Даниила Медведева. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу серба.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Меджедович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Медведев выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В решающем матче соревнований категории АТР-250 Хамад Меджедович сразится с действующим чемпионом турнира французом Уго Умбером (17-й номер рейтинга).