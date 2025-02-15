Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, завершились полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/2 финала. Результаты 15 февраля:

Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4;

Хамад Меджедович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:2.

Напомним, соревнования в Марселе проходят с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом турнира является 17-я ракетка мира француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.