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Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 15 февраля

Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, завершились полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/2 финала. Результаты 15 февраля:

  • Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4;
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:2.

Напомним, соревнования в Марселе проходят с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом турнира является 17-я ракетка мира француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.

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