Определились финалисты турнира ATP-250 в Марселе

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Сегодня, 15 февраля, завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250 Марсель (Франция). Финал:

Уго Умбер (Франция) — Хамад Меджедович (Сербия).

В полуфинале Меджедович обыграл восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2. Умбер оказался сильнее бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:4, 6:4.

Финал состоится в воскресенье, 16 февраля, и начнётся не ранее 17:30 мск.

Напомним, соревнования в Марселе (Франция) с призовым фондом € 767 545 проходят с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом турнира является 17-я ракетка мира француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.