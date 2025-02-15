Хамад Меджедович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в 1/2 финала в Марселе

96-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Матч Меджедовича и Медведева завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.

«Думаю, я провёл один из своих лучших матчей на этой неделе. Очень счастлив. Выполнил свою тактику, отлично выступил и очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Меджедовича официальный сайт ATP.

В финале он встретится с действующим чемпионом соревнований 17-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером, который в 1/2 финала обошёл бельгийца Зизу Бергса (6:4, 6:4).