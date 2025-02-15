Хамад Меджедович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в 1/2 финала в Марселе
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96-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Матч Меджедовича и Медведева завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.
Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
«Думаю, я провёл один из своих лучших матчей на этой неделе. Очень счастлив. Выполнил свою тактику, отлично выступил и очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Меджедовича официальный сайт ATP.
В финале он встретится с действующим чемпионом соревнований 17-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером, который в 1/2 финала обошёл бельгийца Зизу Бергса (6:4, 6:4).
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