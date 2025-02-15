Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хамад Меджедович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в 1/2 финала в Марселе

Хамад Меджедович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в 1/2 финала в Марселе
Комментарии

96-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Матч Меджедовича и Медведева завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.

Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

«Думаю, я провёл один из своих лучших матчей на этой неделе. Очень счастлив. Выполнил свою тактику, отлично выступил и очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Меджедовича официальный сайт ATP.

В финале он встретится с действующим чемпионом соревнований 17-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером, который в 1/2 финала обошёл бельгийца Зизу Бергса (6:4, 6:4).

Календарь турнира в Марселе
Сетка турнира в Марселе
Материалы по теме
Ну как же так?! Медведев в Марселе злился, швырял ракетку и проиграл 96-му номеру рейтинга
Ну как же так?! Медведев в Марселе злился, швырял ракетку и проиграл 96-му номеру рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android