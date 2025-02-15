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Вероника Кудерметова на старте турнира WTA-1000 в Дубае сыграет с Екатериной Александровой

Вероника Кудерметова на старте турнира WTA-1000 в Дубае сыграет с Екатериной Александровой
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На турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) распределились победители квалификации. 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова в первом круге встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой. Победительница этого матча сыграет с первой сеяной турнира Ариной Соболенко из Беларуси.

Теннис. WTA-1000. Дубай (ОАЭ). Матчи с участием победителей квалификации:

  • Вероника Кудерметова (Q, Россия) — Екатерина Александрова (Россия)
  • Сюзан Ламенс (Q, Нидерланды) — Каролина Мухова (Чехия)
  • Алисия Паркс (Q, США) - Ван Синьюй (Китай)
  • Аои Ито (Q, Япония) - Белинда Бенчич (Швейцария)
  • Моюка Учижима (Q, Япония) — Елена Остапенко (Латвия)
  • Катержина Синякова (Q, Чехия) — Марта Костюк (Украина)
  • Ева Лис (Q, Германия) — Ирина Бегу (Q, Румыния)

Напомним, в основную сетку соревнований попали девять российских теннисисток, две из которых сыграют между собой в первом круге — Анастасия Павлюченкова встретится с Людмилой Самсоновой.

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