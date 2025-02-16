Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, переиграв серба Ласло Джере
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), обыграв 112-го номера рейтинга из Сербии Ласло Джере. Счёт — 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 в пользу бразильца.
Буэнос-Айрес. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 22:10 МСК
112
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|1
|
|5
|6
99
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Фонсека реализовал 3 брейк-пойнта из 11, выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Джере выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести возможных.
В финале грунтового турнира категории АТР-250 Жоао Фонсека сыграет с сильнейшим в противостоянии аргентинца Франсиско Серундоло и испанца Педро Мартинеса-Портеро.
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