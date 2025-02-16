Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, переиграв серба Ласло Джере

Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе, переиграв серба Ласло Джере
Жоао Фонсека
Комментарии

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), обыграв 112-го номера рейтинга из Сербии Ласло Джере. Счёт — 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 в пользу бразильца.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 22:10 МСК
Ласло Джере
112
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 1
7 7 		5 6
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Фонсека реализовал 3 брейк-пойнта из 11, выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Джере выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести возможных.

В финале грунтового турнира категории АТР-250 Жоао Фонсека сыграет с сильнейшим в противостоянии аргентинца Франсиско Серундоло и испанца Педро Мартинеса-Портеро.

Материалы по теме
Наследник Куэртена, который намерен выиграть Уимблдон. С кем сразится Рублёв на старте АО
Наследник Куэртена, который намерен выиграть Уимблдон. С кем сразится Рублёв на старте АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android