«Это создаст прецедент». Медведев прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию Синнера

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на новость о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера по делу о клостеболе. Напомним, 15 февраля, стало известно, что Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что если это будет невозможно, это будет странно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: «Мы нашли допинг, ты получаешь два года», а ты ответишь: «Нет, я хочу один месяц», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Univers Tennis в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, Синнер пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.

Допинг-скандалы в теннисе: