Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев установил личный антирекорд в матчах с игроками вне топ-60 на турнирах ATP и ТБШ

Медведев установил личный антирекорд в матчах с игроками вне топ-60 на турнирах ATP и ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6, установил личный антирекорд с в матчах с соперниками ниже топ-60 рейтинга ATP. Об этом сообщает портал Jeu, Set et Maths в соцсети X (ранее Twitter).

Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

По информации источника, Даниил впервые в карьере проиграл игрокам вне топ-60 в основной сетке трёх турниров ATP и турниров «Большого шлема» подряд.

Напомним, ранее Медведев проиграл 92-й ракетке мира Маттия Беллуччи в матче второго круга турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также уступил американцу Лёнеру Тину (121) во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Кроме того, у Медведева до 2025 года было всего три поражения при 61 победе в матчах на харде с игроками, не входящими в топ-60 мирового рейтинга. В текущем сезоне у россиянина уже три подобных неудачных матча.

Календарь турнира в Марселе
Сетка турнира в Марселе
Материалы по теме
«Это создаст прецедент». Медведев прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию Синнера

Теннис: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android