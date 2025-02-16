Медведев установил личный антирекорд в матчах с игроками вне топ-60 на турнирах ATP и ТБШ

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6, установил личный антирекорд с в матчах с соперниками ниже топ-60 рейтинга ATP. Об этом сообщает портал Jeu, Set et Maths в соцсети X (ранее Twitter).
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По информации источника, Даниил впервые в карьере проиграл игрокам вне топ-60 в основной сетке трёх турниров ATP и турниров «Большого шлема» подряд.
Напомним, ранее Медведев проиграл 92-й ракетке мира Маттия Беллуччи в матче второго круга турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также уступил американцу Лёнеру Тину (121) во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.
Кроме того, у Медведева до 2025 года было всего три поражения при 61 победе в матчах на харде с игроками, не входящими в топ-60 мирового рейтинга. В текущем сезоне у россиянина уже три подобных неудачных матча.
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