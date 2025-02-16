Определились финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе

Стали известны финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В решающем матче соревнований представитель Аргентины Франсиско Серундоло встретится с бразильцем Жоао Фонсекой.

Финальный матч турнира пройдёт 16 февраля. Ориентировочное время начала матча – 22:00 мск.

Отметим, это станет первой очной встречей теннисистов.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николоса Харри.

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