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Определились финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе

Определились финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе
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Стали известны финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В решающем матче соревнований представитель Аргентины Франсиско Серундоло встретится с бразильцем Жоао Фонсекой.

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Финальный матч турнира пройдёт 16 февраля. Ориентировочное время начала матча – 22:00 мск.

Отметим, это станет первой очной встречей теннисистов.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николоса Харри.

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