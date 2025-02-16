Определились финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе
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Стали известны финалисты теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В решающем матче соревнований представитель Аргентины Франсиско Серундоло встретится с бразильцем Жоао Фонсекой.
Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Финальный матч турнира пройдёт 16 февраля. Ориентировочное время начала матча – 22:00 мск.
Отметим, это станет первой очной встречей теннисистов.
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николоса Харри.
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