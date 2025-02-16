«Объясни это». Ник Кирьос обратился к забаненному на три месяца Яннику Синнеру

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP, австралийский теннисист Ник Кирьос снова высказался по поводу трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил.

«Так ты был не виновен, и нам говорили, что ты не виновен, а теперь тебя отстранили от соревнований? Объясни это. У меня в соцсетях множество игроков пишут, как это отвратительно. Даже чемпионы «Большого шлема». Всё пропало», — написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, Синнер пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде из-за дисквалификации.

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