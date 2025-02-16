Неожиданный вылет Медведева, США обыграли Канаду на турнире НХЛ. Главное к утру

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Марселе, уступив сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, национальная команда США обыграла сборную Канады и стала первым финалистом Турнира четырёх наций, «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе всухую обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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