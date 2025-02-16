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16 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты Турнира четырёх наций, UFC, теннис, Матвей Сафонов

Неожиданный вылет Медведева, США обыграли Канаду на турнире НХЛ. Главное к утру
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Марселе, уступив сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-ю строчку рейтинга ATP, национальная команда США обыграла сборную Канады и стала первым финалистом Турнира четырёх наций, «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе всухую обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Марселе, уступив Меджедовичу.
  2. Сборная США победила Канаду во втором матче Турнира четырёх наций.
  3. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура Лиги 1.
  4. Алеррандро согласовал контракт с ЦСКА — источник.
  5. Команда Дёмина обыграла университет «Канзаса» в NCAA. Егор набрал всего пять очков.
  6. «Байер» и «Бавария» не выявили победителя в матче 22-го тура Бундеслиги.
  7. «Атлетико» Мадрид вырвал ничью в матче с «Сельтой», играя в меньшинстве с седьмой минуты.
  8. Джаред Каннонье нокаутировал Грегори Родригеса в главном бою UFC Fight Night 251.
  9. Гол Миранчука помог «Сьону» обыграть «Цюрих» в матче 24-го тура Суперлиги.
  10. Медведев установил личный антирекорд в матчах с игроками вне топ-60 на турнирах ATP и ТБШ.
  11. «Монако» разгромил «Нант» со счётом 7:1 в матче 22-го тура Лиги 1.
  12. Сборная США стала первым финалистом Турнира четырёх наций.
  13. «Милан» с минимальным счётом обыграл «Верону» в матче 25-го тура Серии А.
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