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Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 16 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартует хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 16 февраля (время московское):

  • 10:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада);
  • 10:00. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Паула Бадоса (Испания);
  • 11:30. Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • 13:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Аои Ито (Япония);
  • 13:00. Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия);
  • 14:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция);
  • 17:30. Элина Свитолина (Украина) — Анна Калинская (Россия);
  • 19:00. Мария Саккари (Греция) — Эмма Радукану (Великобритания).
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