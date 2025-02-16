Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартует хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 16 февраля (время московское):