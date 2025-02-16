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«У нас есть соглашение на неопределённый срок». Джокович — о сотрудничестве с Марреем

«У нас есть соглашение на неопределённый срок». Джокович — о сотрудничестве с Марреем
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что британец Энди Маррей остался его тренером и у них есть соглашение на неопределённый срок.

«Он остался моим тренером. У нас есть соглашение о работе на неопределённый срок. Он будет в Америке, а после этого на нескольких турнирах на грунте, после чего мы договоримся», — приводит слова Джоковича Sportal.blic.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Позднее издание The Times сообщило, что Маррей останется тренером Джоковича как минимум до Уимблдона-2025.

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