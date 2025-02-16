Самсонова — Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дубае
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова, которая начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.
Самсонова и Павлюченкова провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. Счёт равный — 1-1.
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.
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