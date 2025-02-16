Самсонова — Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дубае

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова, которая начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

Самсонова и Павлюченкова провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. Счёт равный — 1-1.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.