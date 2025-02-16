«А не насмехаются ли над нами?» Марион Бартоли отреагировала на дисквалификацию Синнера

Чемпионка Уимблдона-2013, а ныне эксперт Марион Бартоли прокомментировала новость о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Над его головой висел значительно более тяжёлый дамоклов меч, потому что сначала даже говорили о двухлетней дисквалификации. Я прочитала отчёты и могу сказать, что все эксперты описали это как непреднамеренный допинг. Теперь мне трудно понять решение о трёхмесячной дисквалификации, так как существует прецедентное право на уровне CAS, который находится в Швейцарии, и прецедентное право в любом случае выше, чем это решение, то есть даже в случае халатности было большее наказание, чем на три месяца.

Президент ATP — итальянец… Когда ты всё связываешь воедино, то приходит мысль: а не насмехаются ли они над нами? Но, судя по доказательствам и тому, что было сказано, я никто, чтобы ставить это под сомнение. Так что мне очень трудно высказать своё мнение.

Мы очень хорошо знаем, что для этих игроков важнее всего турниры «Большого шлема», и в итоге Синнер не пропустит ни одного. Турниры, которые он собирается пропустить, не имеют никакого значения ни для него, ни для его карьеры сегодня, когда он почти машина для ведения жёсткой войны.

Когда ты видишь, как он играет в теннис, у тебя не возникает ощущения, что его что-то беспокоит, поэтому по сравнению с прецедентным правом, которое было принято в отношении других спортсменов, я просто говорю себе, что наказание слишком мягкое, чтобы его можно было проглотить», — приводит слова Бартоли RMC Sport.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.