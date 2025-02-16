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«Ему придётся отвечать за это до конца своей карьеры». Хенмэн — о дисквалификации Синнера

«Ему придётся отвечать за это до конца своей карьеры». Хенмэн — о дисквалификации Синнера
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Я не верю, что Синнер пытался обмануть на каком-либо этапе. Однако, когда я прочитал это заявление, оно показалось мне слишком удобным, практичным. Очевидно, что после победы на Открытом чемпионате Австралии тот факт, что он пропустит три месяца и, следовательно, получит право на участие в «Ролан Гаррос», стал лучшим исходом для Синнера, и я всё же думаю, что это оставляет довольно горький привкус. Когда дело доходит до наркотиков в спорте, всё должно быть белым или чёрным, оно двоичное, положительное или отрицательное, вы забанены или нет. Когда вы начинаете читать такие слова, как «урегулирование» или «соглашение», создаётся впечатление, что были переговоры, и это не подходит для группы игроков и поклонников этого вида спорта. С точки зрения Синнера он будет очень заинтересован в том, чтобы отбыть дисквалификацию, подвести черту на песке и подготовиться к «Ролан Гаррос», что является для него большим приоритетом. Эта сделка кажется Синнеру очень удобной, но ему придётся отвечать за это до конца своей карьеры», — сказал Хенмэн a эфире Sky Sport.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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