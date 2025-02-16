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Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Лулу Сун

Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Лулу Сун
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубе (ОАЭ). В первом круге она обыграла австралийскую спортсменку Лулу Сун со счётом 6:3, 6:4.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 10:10 МСК
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Бадоса четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Сун два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Паула Бадоса встретится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада).

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.

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