Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Лулу Сун

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубе (ОАЭ). В первом круге она обыграла австралийскую спортсменку Лулу Сун со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Бадоса четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Сун два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Паула Бадоса встретится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада).

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.