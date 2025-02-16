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Анна Калинская — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дубае

Анна Калинская — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дубае
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и украинка Элина Свитолина, занимающая 22-ю строчку мирового рейтинга.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
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Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Калинская — Элина Свитолина, которая начнётся не ранее 17:45 по московскому времени.

Калинская и Свитолина провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В прошлом году на грунтовом «тысячнике» в Риме украинка обыграла Калинскую в матче второго круга — 6:3, 6:3.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Анна Калинская в прошлом году была финалисткой этих соревнований. В финале она уступила итальянской теннисистке Жасмин Паолини.

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