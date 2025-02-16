Маррей назвал матч с участием Алькараса, который хотел бы увидеть в ближайшее время

Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, какой матч с участием третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса хотел бы увидеть в ближайшее время.

«Не могу дождаться первого матча Фонсека — Алькарас», — написал Маррей в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 16 февраля, 99-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе. Фонсека стал самым молодым южноамериканцем в финалах уровня ATP за последние 18 лет.

Алькарас и Фонсека никогда не встречались на турнирах ATP.