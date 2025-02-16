Маррей назвал матч с участием Алькараса, который хотел бы увидеть в ближайшее время
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, какой матч с участием третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса хотел бы увидеть в ближайшее время.
«Не могу дождаться первого матча Фонсека — Алькарас», — написал Маррей в своём аккаунте в социальных сетях.
Сегодня, 16 февраля, 99-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе. Фонсека стал самым молодым южноамериканцем в финалах уровня ATP за последние 18 лет.
Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
28
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
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99
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Алькарас и Фонсека никогда не встречались на турнирах ATP.
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