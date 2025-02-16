Линда Носкова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с российской теннисисткой

33-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она в двух сетах обыграла 20-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву — 6:2, 7:6 (7:5).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Носкова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Путинцева один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи возможных.
Соперницей Носковой в 1/16 финала турнира в Дубае станет победителница российского противостояния между Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой.
Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.
- 16 февраля 2025
-
13:31
-
13:30
-
13:29
-
12:59
-
12:07
-
11:40
-
11:23
-
11:05
-
10:42
-
09:56
-
09:30
-
05:45
-
03:32
-
01:58
-
01:40
-
00:46
- 15 февраля 2025
-
23:32
-
23:23
-
23:14
-
23:01
-
22:56
-
22:45
-
22:34
-
22:04
-
22:03
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:00
-
20:49
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:07
-
19:58