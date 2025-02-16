Линда Носкова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с российской теннисисткой

33-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она в двух сетах обыграла 20-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву — 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Носкова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Путинцева один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи возможных.

Соперницей Носковой в 1/16 финала турнира в Дубае станет победителница российского противостояния между Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой.

Турнир WTA-1000 в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.