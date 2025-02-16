«Остался ещё один». 18-летний Фонсека — о выходе в финал турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о полуфинальном матче с сербом Ласло Джере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). 18-летний бразилец обыграл 112-го номера рейтинга ATP из Сербии со cчётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:1.
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«Сегодня было действительно трудно против очень хорошего игрока. Он учился в колледже, поэтому он играет в потрясающий теннис. Мы уже знали, как может играть Ласло. Он выиграл ATP-500. Я играл как мог. Сегодня я играл от всего сердца и с болью. Мы прошли. Мы в финале. Остался ещё один. Давайте поборемся за это.
Трудно играть в таких обстоятельствах. Там были бразильцы, которые болели за меня. Очень, очень мило. Это было для них», — сказал теннисист в интервью на корте.
Сегодня, 16 февраля, Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло в финале турнира в Буэнос-Айресе. стал самым молодым южноамериканцем в финалах уровня ATP за последние 18 лет.
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