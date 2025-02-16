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«Никогда больше не вернусь сюда». Басилашвили — о непредоставлении уайлд-кард в Дохе

«Никогда больше не вернусь сюда». Басилашвили — о непредоставлении уайлд-кард в Дохе
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Бывшая 16-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили раскритиковал организаторов хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) за то, что не предоставили ему уайлд-кард.

«Привет всем, я немного огорчён тем, что не смог получить уайлд-кард на турнир в Дохе, даже на жеребьёвку квалификации, несмотря на то что выиграл титул в 2021 году и вышел в финал в 2022-м.

Я привык к тому, что ничего не достаётся лёгким путем, но этот способ причиняет боль. Понимаю, что деньги и спонсоры играют определённую роль, но превыше всего — здравый смысл. Катар, ты подарил мне невероятные моменты и воспоминания, которые я сохраню навсегда, но я обещаю, что никогда больше не вернусь сюда выступать в своей профессиональной карьере», — написал теннисист на своей странице в социальных сетях.

Басилашвили выигрывал титул в Дохе в 2021 году, в следующем сезоне он дошёл до финала на турнире в столице Катара.

Ранее 70-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку турнира в Дохе (Катар) вместо дисквалифицированного итальянца Янника Синнера.

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