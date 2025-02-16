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Анастасия Павлюченкова взяла медицинский тайм-аут в матче с Самсоновой на турнире в Дубае

В эти минуты в Дубае (ОАЭ) проходит матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга.

Павлюченкова в первом сете взяла медицинский тайм-аут при счёте 2:1 на подаче Самсоновой. По всей видимости, у спортсменки проблемы с левой ногой.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова, которая начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

Самсонова и Павлюченкова провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. Счёт равный — 1-1.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.