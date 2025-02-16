Людмила Самсонова легко обыграла Павлюченкову на старте турнира WTA-1000 в Дубае

В Дубае (ОАЭ) завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга. Игра закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Самсонова шесть раз подал навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Павлюченковой пять эйсов и две двойные ошибки. Она не заработала ни одного брейк-пойнта. Отметим, что Павлюченкова по ходу матча брала медицинский тайм-аут.

Во втором круге Qatar Open — 2025 Самсонова встретится с 33-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой.