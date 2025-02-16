Людмила Самсонова легко обыграла Павлюченкову на старте турнира WTA-1000 в Дубае

В Дубае (ОАЭ) завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга. Игра закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Самсонова шесть раз подал навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Павлюченковой пять эйсов и две двойные ошибки. Она не заработала ни одного брейк-пойнта. Отметим, что Павлюченкова по ходу матча брала медицинский тайм-аут.
Во втором круге Qatar Open — 2025 Самсонова встретится с 33-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой.
- 16 февраля 2025
-
14:59
-
14:52
-
14:48
-
14:07
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:29
-
12:59
-
12:07
-
11:40
-
11:23
-
11:05
-
10:42
-
09:56
-
09:30
-
05:45
-
03:32
-
01:58
-
01:40
-
00:46
- 15 февраля 2025
-
23:32
-
23:23
-
23:14
-
23:01
-
22:56
-
22:45
-
22:34
-
22:04
-
22:03
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:00
-
20:49