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Людмила Самсонова легко обыграла Павлюченкову на старте турнира WTA-1000 в Дубае

Людмила Самсонова легко обыграла Павлюченкову на старте турнира WTA-1000 в Дубае
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В Дубае (ОАЭ) завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и её соотечественница Анастасия Павлюченкова, занимающая 25-ю строчку мирового рейтинга. Игра закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:2, 6:2.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Самсонова шесть раз подал навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Павлюченковой пять эйсов и две двойные ошибки. Она не заработала ни одного брейк-пойнта. Отметим, что Павлюченкова по ходу матча брала медицинский тайм-аут.

Во втором круге Qatar Open — 2025 Самсонова встретится с 33-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой.

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