Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-500 в Дохе

103-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В финальном матче квалификации он уступил в двух сетах представителю Австралии Кристоферу О’Коннелу (125-й в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Котов ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов.