Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова повторила достижение С. Уильямс, обыграв 6 соперниц из топ-40 на одном турнире

Анисимова повторила достижение С. Уильямс, обыграв 6 соперниц из топ-40 на одном турнире
Комментарии

41-я ракетка мира Аманда Анисимова стала первой американской теннисисткой, обыгравший шесть соперниц из топ-40 на одном турнире со времён 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на Australian Open — 2007.

Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В субботу, 15 февраля, Аманда Анисимова одержала победу на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3. На пути к титулу Анисимова обыграла Екатерину Александрову (26-я в рейтинге), Марту Костюк (21), Лейлу Фернандес (27), Паулу Бадосу (10) и Викторию Азаренко (30).

Анисимова взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000.

Материалы по теме
От личной трагедии — к большой победе. Через что прошла русская американка Анисимова
От личной трагедии — к большой победе. Через что прошла русская американка Анисимова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android