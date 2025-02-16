Анисимова повторила достижение С. Уильямс, обыграв 6 соперниц из топ-40 на одном турнире
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41-я ракетка мира Аманда Анисимова стала первой американской теннисисткой, обыгравший шесть соперниц из топ-40 на одном турнире со времён 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на Australian Open — 2007.
Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:30 МСК
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
В субботу, 15 февраля, Аманда Анисимова одержала победу на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3. На пути к титулу Анисимова обыграла Екатерину Александрову (26-я в рейтинге), Марту Костюк (21), Лейлу Фернандес (27), Паулу Бадосу (10) и Викторию Азаренко (30).
Анисимова взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000.
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