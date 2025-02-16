Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес после поста о дисквалификации Синнера

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес после поста о дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, в котором он написал, что не вышел бы с итальянцем на корт, если бы был игроком.

«Да, конечно, ты бы так и сделал. Ты думаешь, что игроки пожертвуют своими призовыми деньгами и возможностью заработать. Если хочешь иметь хороший аргумент, по крайней мере, сделай это умным логическим способом», — написал пользователь под ником WTJHD.

«Они уже жертвуют призовыми деньгами, когда выходят на площадку против игрока, у которого было «два джокера в кармане» как минимум на весь сезон 2024 года! Зачем продолжать?» — ответил Кафельников.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. В субботу, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.