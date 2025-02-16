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«Первое место — наша цель». Карлос Алькарас — о дисквалификации Янника Синнера

«Первое место — наша цель». Карлос Алькарас — о дисквалификации Янника Синнера
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«О санкциях мало что можно сказать. Но независимо от того, играет Янник или нет, мы стараемся добиться успеха в каждом турнире, потому что первое место — это наша цель. Сейчас, как и всегда, мы стараемся сосредоточиться на том, что нам нужно тренировать, что нужно улучшать, и, отталкиваясь от этого, мы будем делать всё возможное на турнирах, чтобы попытаться приблизиться к первому номеру», — приводит слова Алькараса AS.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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