Вондроушова вышла во второй круг турнира в Дубае, где может встретиться с Миррой Андреевой

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Вондроушова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Гарсии ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Вондроушова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Элина Аванесян (Армения).

Турнир в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.