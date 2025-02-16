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Вондроушова вышла во второй круг турнира в Дубае, где может встретиться с Миррой Андреевой

Вондроушова вышла во второй круг турнира в Дубае, где может встретиться с Миррой Андреевой
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:2.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 15:05 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Вондроушова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Гарсии ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Вондроушова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Элина Аванесян (Армения).

Турнир в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.

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