«Это просто ужасно для спорта». Джессика Пегула — о дисквалификации Синнера

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Она является членом Совета игроков WTA.

«Я слышала слухи, что его отстранят, но не знала, когда это произойдёт. Не важно, на какой ты стороне касаемо его дела – сам процесс кажется абсолютно неправильным. Похоже, они просто принимают во внимание любые решения и факторы и выносят своё собственное решение. Не совсем понимаю, как это может быть справедливым по отношению к спортсменам, когда так много несоответствий и ты ничего не понимаешь.

Без разницы, чист ты или нет, рассмотрение дела было абсолютно хаотичным. Мне кажется, его надо пристально изучить и рассмотреть. У них так много возможностей разрушить чью-то карьеру. Я считаю, с этим надо что-то сделать, потому что это выглядит очень нечестно. Не думаю, что кто-то из игроков сейчас вообще доверяет тому, как рассматривают дела. Ноль доверия. Это просто ужасно для спорта», — приводит слова Пегулы National News.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.