Алькарас — о целях на сезон: попытаться выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что в сезоне-2025 он хочет попытаться выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема» и «Мастерс».

«Попытаться выиграть хотя бы один турнир „Большого шлема“ — хорошая цель, а также побороться за „Мастерс“. Это самые ясные цели, но каждый турнир важен, поэтому старайтесь выигрывать как можно больше турниров», — приводит слова Алькараса AS.

В сезоне-2025 Карлос Алькарас стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Далее он сыграет на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге испанец встретится с хорватом Марином Чиличем.