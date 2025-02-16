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Алькарас — о целях на сезон: попытаться выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема»

Алькарас — о целях на сезон: попытаться выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что в сезоне-2025 он хочет попытаться выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема» и «Мастерс».

«Попытаться выиграть хотя бы один турнир „Большого шлема“ — хорошая цель, а также побороться за „Мастерс“. Это самые ясные цели, но каждый турнир важен, поэтому старайтесь выигрывать как можно больше турниров», — приводит слова Алькараса AS.

В сезоне-2025 Карлос Алькарас стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Далее он сыграет на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге испанец встретится с хорватом Марином Чиличем.

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