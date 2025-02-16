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Стефанос Циципас заявил, что мнение людей о нём не соответствует действительности

Стефанос Циципас заявил, что мнение людей о нём не соответствует действительности
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12-я ракетка мира грек Стефанос Циципас обратился к подписчикам на своей странице в социальных сетях. Теннисист заявил, что мнение некоторых пользователей о нём не соответствует действительности.

«Ваше мнение обо мне не является моей правдой», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). 7 февраля в четвертьфинале соревнований в Роттердаме он проиграл 92-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттии Беллуччи. Ранее греческий теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

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