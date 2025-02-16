«Это не его вина». Экс-тренер Серены Уильямс — о дисквалификации Синнера

Рик Макки, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Независимо от того, какой бан получил Синнер, игроки и СМИ будут обсуждать это. Недостаточно, нечестно, неправильно, не в тот момент и так далее. Но моё мнение всегда было одним и тем же. Это не его вина», — написал Макки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.