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Гауфф — о допинге: верю, что каждый делает всё возможное для защиты спорта

Гауфф — о допинге: верю, что каждый делает всё возможное для защиты спорта
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об антидопинговом регулировании в теннисе.

«Я верю, что каждый делает всё возможное для защиты спорта. Будучи теннисисткой, это всё, на что я могу надеяться. Я просто надеюсь, что всё делается больше для защиты спорта, а не просто для того, чтобы, например, навредить игрокам», — приводит слова Гауфф National News.

В источнике также отметили, что Гауфф не уделяет особого внимания деталям недавних антидопинговых дел и вместо этого придерживается своей стратегии — избегать приёма любых добавок, чтобы минимизировать риск положительного теста на любое запрещённое вещество.

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